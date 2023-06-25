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Проводившаяся на азербайджано-российской границе операция «Граница-заслон» завершилась

Проводившаяся на азербайджано-российской границе операция «Граница-заслон» завершилась

Проводившиеся на территории приграничных с Российской Федерацией районов Азербайджана комплексные оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-заслон» завершились, сообщает АПА.

Операция, проводившаяся в соответствии с взаимным соглашением, достигнутым между министрами внутренних дел Азербайджана и России, длилась неделю.

Начавшаяся 19 июня операция «Граница-заслон» завершилась 25 июня.

Отметим, в связи с проводившимися операциями на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакянского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов в соответствующих местах были установлены полицейские посты.
Основной целью операций была реализация решений, принятых по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций, обезвреживание оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков и пр.

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