Блинкен обсудил с коллегой из Польши ситуацию в России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в субботу по телефону с главой МИД Польши Збигневом Рау ситуацию в России, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в распространенном письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров.

«Блинкен провел сегодня разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен приветствовал продолжительную помощь Польши Украине и ее народу и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не изменится. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации», – проинформировал дипломат.

Ранее в субботу Блинкен обсудил по телефону ситуацию в России с коллегами из стран Группы семи, Турции, Украины, а также с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли также провели 24 июня серию телефонных разговоров со своими иностранными коллегами по этой теме.