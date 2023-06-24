Проведено медобследование жителей села Союдлю

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С целью обследования состояния здоровья населения в селе Сюдлю Гядабейского района органами здравоохранения было организовано медицинское обследование жителей Союдю.

Медицинская бригада Гядабейской центральной районной больницы, состоящая из 16 человек, проводит медицинское обследование местных жителей в медпункте села, передает АПА.

В состав врачебной бригады входят терапевт, кардиолог, педиатр, лор, хирург, невролог, психиатр, специалисты УЗИ и лабораторных услуг.

До настоящего времени для прохождения обследования обратились 30 жителей села, они прошли необходимое обследование, у них особых патологий не выявлено.