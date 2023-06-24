Сегодня Абульфазу Эльчибею исполнилось бы 85 лет

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Сегодня день рождения второго Президента Азербайджана, лидера национального освободительного движения Абульфаза Эльчибея.

Абульфаз Эльчибей родился 24 июня 1938 года в селе Кяляки Ордубадского района.

В 1957 году он поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, и окончил его в 1962 году.

Он был одним из лидеров народного движения, начавшегося в Азербайджане в 1988 году, одним из основателей Народного фронта Азербайджана.

Избранный в 1992 году Президентом Азербайджана, Абульфаз Эльчибей спустя год в результате начавшегося в Гяндже мятежа покинул Баку и уехал в Кяляки.

По решению Милли Меджлиса, полномочия А.Эльчибея были аннулированы. Он продолжил свою деятельность в качестве председателя Партии Народного фронта Азербайджана.

После длительной тяжелой болезни 22 августа 2000 года Абульфаз Эльчибей скончался в турецкой Военно-медицинской академии «Гюльхане». Его тело было доставлено в Баку, и предано земле на Аллее почетного захоронения.