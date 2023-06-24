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Сегодня Абульфазу Эльчибею исполнилось бы 85 лет

Сегодня Абульфазу Эльчибею исполнилось бы 85 лет

Сегодня день рождения второго Президента Азербайджана, лидера национального освободительного движения Абульфаза Эльчибея.

Абульфаз Эльчибей родился 24 июня 1938 года в селе Кяляки Ордубадского района.

В 1957 году он поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, и окончил его в 1962 году.

Он был одним из лидеров народного движения, начавшегося в Азербайджане в 1988 году, одним из основателей Народного фронта Азербайджана.

Избранный в 1992 году Президентом Азербайджана, Абульфаз Эльчибей спустя год в результате начавшегося в Гяндже мятежа покинул Баку и уехал в Кяляки.

По решению Милли Меджлиса, полномочия А.Эльчибея были аннулированы. Он продолжил свою деятельность в качестве председателя Партии Народного фронта Азербайджана.

После длительной тяжелой болезни 22 августа 2000 года Абульфаз Эльчибей скончался в турецкой Военно-медицинской академии «Гюльхане». Его тело было доставлено в Баку, и предано земле на Аллее почетного захоронения.

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