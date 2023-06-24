Гиркин считает ложью заявления Пригожина: «Даже у Шойгу с Герасимовым мозгов хватит»

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Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков считает ложью заявления Пригожина о ракетном ударе МО РФ по позициям «Вагнера».

«Если удар и был – то нанести его мог (по логике) только сам «Вагнер» (а всего вернее – инсценировка). Основание: для ликвидации «Вагнера» совершенно не нужно наносить какие-то удары по каким-то лагерям. Достаточно «грохнуть» самого Пригожина. Ну, может еще кого-то из его близкого окружения вместе с ним. И всё.

А бить по рядовым солдатам и командирам – это глупость несусветная – на понимание этого даже у Шойгу с Герасимовым мозгов хватит. Вот если-бы накрыли ракетой самого Пригожина с его «советом командиров» – я бы еще поверил. А так – вранье», – написал Гиркин.