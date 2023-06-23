Гиркин: В России началась попытка военного переворота

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Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков считает, что в России началась попытка военного переворота.

Об этом он заявил на фоне сообщения основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны России в ракетном ударе по лагерям бойцов.

«Констатирую, что страна на грани попытки военного переворота. Кто его инициирует — пока не ясно. Не исключено, что к нему стремятся обе враждующие фракции „партии власти“ при нейтралитете третьей (ФСБ и Совбез)»,— сообщил Стрелков.