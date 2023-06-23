Главы МИД ЕС обсудят процесс азербайджано-армянской нормализации

Совет министров Европейского союза по иностранным делам на заседании в Люксембурге 26 июня обсудит процесс азербайджано-армянской нормализации.
Об этом сообщает пресс-служба Совета министров иностранных дел ЕС.
«Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины, а также диалог между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.
После этого министры ЕС обменяются мнениями по поводу отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.