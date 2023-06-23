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В Украине резко ответили на поддержку Обамой аннексии Крыма

В Украине резко ответили на поддержку Обамой аннексии Крыма

Бывший президент США Барак Обама считает, что вооруженного вторжения россиян в Крым якобы не происходило, а на полуострове была «симпатия к РФ».

«Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в Раде тогда были сторонники России. Политика в Украине была более сложной», – рассказал Обама.

Бывший президент также добавил, что Запад бросил вызов российскому президенту Владимиру Путину при помощи «тех инструментов, которые были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина».

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на это скандальное заявление Обамы. По его словам, бывший президент США таким образом занимается легализацией и оправданием оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что в таком случае не нужно удивляться, что «сегодня продолжается полномасштабная агрессия россиян в Европе, которая забирает много человеческих жизней, международного права не существует, а РФ использует трибуны международных институций для пропаганды войны».

«Современный российский авторитарный (нацистский) режим является наглым отражением специфической довоенной «западной политики». Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» – подчеркнул Подоляк.

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