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NYT: Китайская госкомпания поставляла РФ крупные партии пороха для производства патронов

NYT: Китайская госкомпания поставляла РФ крупные партии пороха для производства патронов

Китайская государственная компания Poly Technologies в прошлом году по меньшей мере дважды поставляла в Россию крупные партии бездымного пороха для производства патронов.

Как сообщает The New York Times, Барнаульский патронный завод в РФ получил из Китая порох, которого хватит для производства более 80 млн патронов.

Отмечается, что Poly Technologies уже находится под санкциями США за распространение ракетных технологий и оказание поддержки Ирану. Эти данные вновь поднимают вопрос о роли Китая в поддержке России, ведущей захватническую войну в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин заявил, что Китай заверил Штаты, что не оказывает летальную помощь России для использования в Украине. Кроме того, правительство США «не видит прямых свидетельств, которые этому противоречат», но обеспокоено тем, что «частные китайские компании могут оказывать помощь России».

Отмечается, что Барнаульский патронный завод выпускает патроны для автоматов Калашникова и снайперских винтовок, а также мог служить тренировочной базой для террористической группировки Вагнера. В данных таможенного учета указывалось, что поставки пороха предназначались «для производства патронов иностранного образца».

Газета пока не имеет прямых доказательств использования китайского пороха для производства именно боевых патронов. В то же время опрошенные эксперты убеждены, что это предположение является самым естественным в нынешней ситуации.

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