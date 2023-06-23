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МИД Израиля поставил на место Захарову

МИД Израиля поставил на место Захарову

Спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в «поддержке нацизма». Официальный Иерусалим ответил призывом «не читать лекции».

Недавно Бродский дал интервью, в котором сказал, что несмотря на некоторые разногласия Украины и Израиля в вопросе исторической памяти, его страна все равно поддерживает Украину.

Захарова в ответ обвинила израильского дипломата в «кощунстве и поддержке нацистов».

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат опубликовал заявление ведомства, в котором сказано, что ни одна страна не должна «читать лекции» Израилю и его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.

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