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Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией

Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией

Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении. Об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны, сообщает  «Азертадж».

«Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле», – подчеркнул глава государства.

Отметив, что в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, а в прошлом месяце даже отметила параметры территории нашей страны, глава государства заявил, что эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать.

«Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир», – сказал президент.

Он подчеркнул, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод армянских вооруженных формирований из Карабахского региона.

По его словам, за последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне : «Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным».

«Поэтому мы все еще ведем себя сдержанно. Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся», – сказал глава государства.

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