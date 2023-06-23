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Проект о поставках в Азербайджан лекарств по заказу пациента на основе рецепта принят в первом чтении

Проект о поставках в Азербайджан лекарств по заказу пациента на основе рецепта принят в первом чтении

Проект о поставках в Азербайджан лекарств по заказу пациента только в количестве, указанном в рецепте, принят в первом чтении.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в закон «О лекарственных средствах», сообщает Report.

Согласно изменению, лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и не включенные в государственный реестр, утвержденный в порядке, предусмотренном статьей 12-1.6 закона, могут ввозиться в страну оптовыми фармацевтическими предприятиями, аптечными организациями или органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.

Продажа этих лекарственных средств на территории страны запрещена, они предназначены только для лица, которому выписан рецепт.

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