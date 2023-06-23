Экс-главе Пенитенциарной службы Нахчывана вновь продлили срок ареста

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Бывшему начальнику Пенитенциарной службы Нахчывана генерал-майору юстиции Тофигу Гасанову вновь продлили срок ареста.

Согласно решению Сабаильского районного суда, он продлен еще на 2 месяца, сообщает Report.

Генерал-майор Т.Гасанов был задержан в январе этого года в связи с уголовным делом, расследование которого продолжается в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности.

Экс-главу Пенитенциарной службы обвиняют в превышении служебных полномочий, присвоении и получении взятки в крупном размере.