Выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время

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Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории Азербайджана, продолжают оказывать влияние на график вылетов рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» в Нахчыван.

Как передает пресс-служба авиакомпании, из-за непогоды выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время.

«AZAL просит пассажиров отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации, либо обратиться за дополнительной информацией по электронному адресу [email protected].

Авиакомпания рекомендует пассажирам, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с данной ситуацией.

Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

Отметим, что безопасность полетов, благополучие пассажиров и экипажа всегда являются наивысшим приоритетом для AZAL. В связи с этим все рейсы будут осуществляться только при благоприятных погодных условиях в целях обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении авиакомпании.