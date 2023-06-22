Индия заявила о готовности внести вклад в восстановление мира в Украине

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Индия готова внести вклад в восстановление мира в Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Пандемия COVID и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии», – заявил он на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», – отметил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.