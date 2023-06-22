Мухтар Бабаев: Собранные в селе Союдлю материалы будут представлены правительству

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Проведено заседание комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сеюдлю Гядабекского района. Об этом сказал журналистам сказал председатель Комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, там уже работают мониторинговые группы: «Мы встретимся с населением, собранные сегодня и в последующие дни материалы будут проанализированы и представлены правительству. О чем-то говорить еще рано».

Напомним, жители села Сеюдлю Гядабекского района в знак протеста против строительства искусственного водоема на территории села 20 июня провели акцию. Во время разгона акции между сотрудниками полиции и жителями села произошло столкновение. Сотрудники полиции использовали против женщин слезоточивый газ.