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Главное Общество

Автомат Калашникова и 10 кг героина

Автомат Калашникова и 10 кг героина

10 килограммов наркотиков и автомат Калашникова изъяли сотрудники Управления полиции Сураханского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Minval.az.

Сообщается, что в поселке Амирджан задержан Ильгар Аббасов, подозреваемый в торговле наркотиками, при обыске у него было изъято 10 кг героина и марихуаны. На территории поселка Бюльбюля задержан также житель Сабирабадского района Рауф Гусейнов, который закопал в землю автомат Калашникова и хранил его, что называтся, «до лучших времен». Сейчас ведется проверка на предмет выявления причастности автомата к совершенному преступлению.

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