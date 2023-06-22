ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления |
Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян |
ВС Армении открыли огонь по нашим позициям |
ВСУ нанесли удар по мосту в Крыму ракетами Storm Shadow (фото и видео) |
Зеленский принял верительные грамоты Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении Ирпеня (видео) |
В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана |
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено) |
Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине |
Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана |
Главное Общество

Кямран Алиев: Из 190 административных зданий в Лачине 143 полностью разрушены, 47 повреждены (фото)

Кямран Алиев: Из 190 административных зданий в Лачине 143 полностью разрушены, 47 повреждены (фото)

Генпрокуратура провела оперативное совещание в городе Лачин.

22 июня генеральный прокурор Кямран Алиев выехал в освобожденный от оккупации город Лачин, и после церемонии открытия нового административного здания Лачинской районной прокуратуры провел оперативное совещание с участием специального представителя президента Азербайджана в Лачинском районе Масима Мамедова и прокуроров, действующих на освобожденных территориях.

Генпрокурор сообщил, что до передачи Лачина под контроль Азербайджана, 26 августа 2022 года, 1 511 из 2 020 частных жилых домов, находившихся в исправном состоянии, были уничтожены армянами. Из 27 многоквартирных жилых домов 19 полностью уничтожены и разрушены, 8 повреждены. Всего из 190 административных зданий 143 полностью разрушены, 47 повреждены.

Было подчеркнуто, что армяне, проживавшие в 509 частных домах, принадлежавших гражданам Азербайджана, в период оккупации Лачина, перед тем как передать город Азербайджану, по указанию соответствующих государственных органов Армении, демонтировали стены, потолки, полы, кровельные покрытия, двери и окна домов. А также устроены пожары. Наша сторона обладает достоверными доказательствами  указанных фактов, которые расследуются Следственным управлением Генеральной прокуратуры.

Теги:
Из этой рубрики
Кямран Алиев: Из 190 административных зданий в Лачине 143 полностью разрушены, 47 повреждены (фото)
Общество

Кямран Алиев: Из 190 административных зданий в Лачине 143 полностью разрушены, 47 повреждены (фото)

2023/06/22, 11:16
В Лачине начала работать районная прокуратура (фото)
Общество

В Лачине начала работать районная прокуратура (фото)

2023/06/22, 10:58
В Азербайджане усыновили еще 64 ребенка, 68 - реинтегрированы в свои семьи
Общество

В Азербайджане усыновили еще 64 ребенка, 68 – реинтегрированы в свои семьи

2023/06/22, 10:55
Администрация Эрдогана: У нас будут совместные проекты с Азербайджаном
Общество

Администрация Эрдогана: У нас будут совместные проекты с Азербайджаном

2023/06/22, 10:39
СГБ отчиталась об аресте граждан Азербайджана, участвовавших в незаконных вооруженных соединениях за рубежом
Общество

СГБ отчиталась об аресте граждан Азербайджана, участвовавших в незаконных вооруженных соединениях за рубежом

2023/06/22, 09:35
В Баку состоялась акция в память о погибших в ВОВ азербайджанцах
Общество

В Баку состоялась акция в память о погибших в ВОВ азербайджанцах

2023/06/22, 00:58
Айхан Гаджизаде заявил, что лицемерие МИД Армении не имеет границ
Общество

Айхан Гаджизаде заявил, что лицемерие МИД Армении не имеет границ

2023/06/21, 23:10
Названо число мин, обнаруженных на дороге Победы
Общество

Названо число мин, обнаруженных на дороге Победы

2023/06/21, 19:07
Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенничестве в Telegram
Общество

Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенничестве в Telegram

2023/06/21, 18:45