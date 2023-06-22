Кямран Алиев: Из 190 административных зданий в Лачине 143 полностью разрушены, 47 повреждены (фото)

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Генпрокуратура провела оперативное совещание в городе Лачин.

22 июня генеральный прокурор Кямран Алиев выехал в освобожденный от оккупации город Лачин, и после церемонии открытия нового административного здания Лачинской районной прокуратуры провел оперативное совещание с участием специального представителя президента Азербайджана в Лачинском районе Масима Мамедова и прокуроров, действующих на освобожденных территориях.

Генпрокурор сообщил, что до передачи Лачина под контроль Азербайджана, 26 августа 2022 года, 1 511 из 2 020 частных жилых домов, находившихся в исправном состоянии, были уничтожены армянами. Из 27 многоквартирных жилых домов 19 полностью уничтожены и разрушены, 8 повреждены. Всего из 190 административных зданий 143 полностью разрушены, 47 повреждены.

Было подчеркнуто, что армяне, проживавшие в 509 частных домах, принадлежавших гражданам Азербайджана, в период оккупации Лачина, перед тем как передать город Азербайджану, по указанию соответствующих государственных органов Армении, демонтировали стены, потолки, полы, кровельные покрытия, двери и окна домов. А также устроены пожары. Наша сторона обладает достоверными доказательствами указанных фактов, которые расследуются Следственным управлением Генеральной прокуратуры.