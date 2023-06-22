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Администрация Эрдогана: У нас будут совместные проекты с Азербайджаном

Администрация Эрдогана: У нас будут совместные проекты с Азербайджаном

Руководитель Управления кадров Администрации президента Турции Салим Атай заявил, что у Турции и Азербайджана будут совместные проекты, сообщает Trend.

Он отметил, что сегодня в Турции обучается более 35 тысяч азербайджанских студентов.

«Большинство из них обучаются медицине (фармацевтика, стоматология). Азербайджанцы, работающие в общественном и государственном секторах, также получили образование в Турции. Между Азербайджаном и Турцией имеются очень крепкие отношения. Управление кадров было создано в 2018 году, когда наша страна перешла к президентской форме правления, и мы работаем непосредственно под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы фактически преобразовываем страну и общество. Эта трансформация становится современной и инновационной в соответствии с происходящими в мире процессами, и мы разработали конкретные механизмы, которые я представлю на Саммите человеческих ресурсов в Баку», – сказал Атай.

Он также добавил, что Турция готова поделиться этими механизмами как с Азербайджаном, так и с другими тюркскими государствами.

«Наши механизмы и достижения сегодня рассматриваются в мире как пример для подражания»,- добавил Атай.

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