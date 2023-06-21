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Британия готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

Британия готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

Великобритания поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает The Guardian.

Клеверли отметил, что Британия поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс.

Процесс ПДЧ предполагает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они предпринимают шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других областях.

Если бы Украина фактически пропустила такой этап, это бы поставило ее в одну категорию с новым членом Финляндией. Для сравнения, Северная Македония принимала участие в 20-летней программе до вступления в 2020 году.

«Мы видели, как Украина развивается и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются», – сказал Клеверли.

Клеверли добавил, что Украине удается успешно реформировать свои вооруженные силы в ходе войны с Россией.

«Я думаю, что позиция Британии была бы очень и очень благосклонна, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что случаи как Швеции, так и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это», – отметил министр.

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