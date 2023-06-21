У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз

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Азербайджан и Армения достигли договоренности по запуску железной дороги Ерасх (Араздейен) – Горадиз.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Думаю, есть окончательный консенсус по вопросу запуска участка железной дороги Ерасх – Горадиз. Все стороны заявили, что это хорошее и возможное решение на данном этапе», – отметил он.

По словам Григоряна, Армения и Азербайджан достигли общего понимания о том, что разблокированные региональные коммуникации останутся под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят.

«Есть очень важный консенсус, что процесс разблокировки начинается с возобновления работы железной дороги Ерасх – Горадиз, что очень конкретно и понятно. Думаю, есть окончательное понимание, что коммуникации буду находиться в юрисдикции и суверенитете стран, по территории которых будет проходить железная дорога. Это мнение разделяют все участники трехсторонней рабочей группы (Азербайджан, Россия и Армения – прим.)», – отметил он.