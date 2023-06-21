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Рати Брегадзе: Сакашвили – не гражданин Грузии, и не имеет права участвовать во внутренней политике

Рати Брегадзе: Сакашвили - не гражданин Грузии, и не имеет права участвовать во внутренней политике

Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и по закону не может участвовать во внутренней политике Грузии, сообщает «Грузия-Онлайн» со ссылкой на заявление министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Министр отметил, что партия «Единое национальное движение», основанная Саакашвили, привыкла к неформальному управлению, и ей не интересно, как партия будет управляться дальше.

По словам Брегадзе, Саакашвили, который в настоящее время проходит лечение в больнице, будет возвращен в пенитенциарное учреждение после выздоровления: «Этот человек является заключенным, и поэтому его переведут в пенитенциарное учреждение, когда позволит его физическое состояние. Здесь нет ничего удивительного».

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