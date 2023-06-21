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СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО

СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО

Париж изменил свою точку зрения по вопросу вступления Украины в НАТО.

Об этом заявила газета Le Monde, сославшись на собственный источник в правительстве Франции.

Издание рассказало об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО и отметило, что у Парижа есть планы поддержать Киев в этом вопросе и рассмотреть эту возможность как самостоятельную гарантию безопасности для страны. Так, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце обсуждали присоединение Украины к альянсу.

«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — отметили авторы материала.

При этом журналисты добавили, что Франция не позволит Украине вступить в НАТО в разгар конфликта.

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