Британский МИД призвал обязать бизнесменов из России оплатить восстановление Украины

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил во вторник на пресс-конференции в Лондоне мнение, что российские бизнесмены должны будут принять финансовое участие в будущем восстановлении Украины.

«Мы признаем, что правительство должно играть роль [в восстановлении], частный сектор должен играть роль. Но есть очень четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал СВО РФ», – сказал он по итогам рабочего обеда с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его высказывания стали ответом на вопрос журналиста, поддерживает ли правительство Великобритании использование «средств олигархов» на цели восстановления Украины.

В этой связи глава Форин оффиса упомянул представленный накануне законопроект, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву и предполагает, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Клеверли охарактеризовал этот принцип следующим образом: «ты это сломал, ты это купил».