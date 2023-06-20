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ВС Армении и армянские НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии

ВС Армении и армянские НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии

20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян Ведского района, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, около 20:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, были обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

По указанным направлениям нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования.

 

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