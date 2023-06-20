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AZAL об ажиотаже вокруг билетов в Нахчыван

AZAL об ажиотаже вокруг билетов в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) обеспечивает все потребности пассажиров на рейсах, осуществляемых по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Об этом сообщает AZAL.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящее время ни один пассажир не остался без авиабилета на этом направлении. В противном случае, просим пассажиров немедленно обратиться по электронному адресу – [email protected]. Все пассажиры, планирующие отправиться по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, будут обеспечены авиабилетами.

Учитывая высокий спрос в сезон авиаперевозок, авиакомпания ежедневно выполняет по 8-10 рейсов по данному направлению и перевозит около 2 000 пассажиров. В настоящее время пассажиры могут бронировать авиабилеты по данному маршруту как онлайн, так и в официальных кассах авиакомпании.

Однако, принимая во внимание нынешнюю обеспокоенность, продажа билетов в скором времени будет осуществляться полностью онлайн через официальный сайт авиакомпании www.azal.az. Точная дата перехода на онлайн-продажу будет объявлена общественности.

Еще раз напоминаем, что в настоящее время стоимость авиабилетов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан. Скидка в размере 10 манатов применяется к лицам, относящимся к особой категории. Просим пассажиров быть внимательными во избежание возможного мошенничества», – говорится в сообщении.

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