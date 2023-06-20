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Главное Общество

В Баку задержаны 4 участника иранской наркосети (видео)

В Баку задержаны 4 участника иранской наркосети (видео)

В Наримановском районе Баку задержаны четыре человека, входившие в сеть иранских наркоторговцев по имени «Рза» и «Mилад».

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудниками Наримановского районного управления полиции были проведены очередные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств. В ходе этих операций был задержан ранее судимый житель Баку Эльмар Мамишев. При обыске у него было обнаружено около 5 килограммов наркотических средств.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками управления, были задержаны и переданы следствию члены банды, организовавшей сбыт наркотических средств на территории Баку – Ниязи Гулиев, Назим Новрузов и Зия Закиров. В общей сложности у них было обнаружено 2 килограмма наркотических средств.

Задержанные сказали, что они приобрели наркотики через социальные сети у граждан Ирана по имени «Рза» и «Mилад» с целью дальнейшего сбыта.

В отношении задержанных в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела, расследование по данным делам продолжается.

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