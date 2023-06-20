В Шахдагском национальном парке родились четверо зубрят

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За последние две недели в Исмаиллинской секции Шахдагского национального парка родились четыре зубренка, сообщает Report.

Об этом заявила представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По ее словам, с 2010 года в Азербайджане начаты проекты по реинтродукции ряда сокращающихся видов животных.

«С 2019 года сюда были завезены 36 европейских зубров из Франции, Бельгии и Германии. После определенного срока содержания в закрытом вольере зубры были выпущены в дикую природу. В настоящее время наблюдается рост популяции зубров, их общее число достигло 45», – отметила представитель службы.