В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина

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Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина демонтировали во дворе в Киеве, сообщило местное издание «Наш Киев».

Бюст Гагарина находился во дворе центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района на улице Юрия Пасхалина. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.