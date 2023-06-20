Синоптики рассказали, как долго продлится неустойчивая погода

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В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 до утра 21 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Неустойчивая погода на территории страны продлится до 24 июня.

В некоторых местах ожидаются осадки ливневого характера. Осадки примут интенсивный характер преимущественно в Газах-Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах, возможны грозы, град

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Прогнозируется увеличение водности в реках, в ряде горных рек возможны кратковременные селевые сходы.