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Минобороны Украины обвинили в искусственном завышении цен на каски

Минобороны Украины обвинили в искусственном завышении цен на каски

Министерство обороны Украины закупало кевларовые шлемы по завышенным ценам.

Об этом говорится в расследовании проекта «Наші Гроші».

За закупки отвечали уже уволенные чиновники, находящиеся сейчас в СИЗО и имеющие подозрения от СБУ за закупки бронежилетов.

Министерство обороны обнародовало данные о закупке в мае 2022 года кевларовых шлемов PASGT по 468 долларов за единицу. В другом майском контракте 2022 года Минобороны эти же шлемы стоили 132 доллара.

Как сообщили журналисты, гражданские учреждения также покупают эти шлемы, но значительно дешевле. К примеру, Тростянецкий городской совет Сумской области купил их по 9 900 гривен, то есть около 270 долларов. А исполком Лубенского городского совета Полтавской области купил по 9 000 гривен, или 250 долларов.

Издание пишет, что за эти закупки отвечали экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-руководитель департамента закупок МО Богдан Хмельницкий.

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