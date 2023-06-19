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В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

19 июня 2023 года в Тбилиси состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщили в МИД, делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а делегацию Грузии – первый заместитель министра иностранных дел этой страны Лаша Дарсалия.

Сначала делегация посетила Парк Гейдара Алиева в Тбилиси, возложив цветы к памятнику общенационального лидера.

Также делегация посетила памятник погибшим за территориальную целостность и независимость Грузии на площади Героев и возложила букеты цветов.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние двухсторонних отношений, обсуждены возможности расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Было отмечено значение деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией с точки зрения развития экономических связей. Был сделан акцент на важности вклада азербайджано-грузинского сотрудничества в регион. В то же время было отмечено значение трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия и регионального сотрудничества.

Заместитель министра Халафов проинформировал противоположную сторону о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, об усилиях и шагах Азербайджана по реализации мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа. В этом контексте инициативы руководства и правительства Грузии были высоко оценены. Он довел до сведения противоположной стороны восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, проекты по возвращению населения на родину, шаги, предпринятые в связи с реинтеграцией армянского населения Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана, и подрывную деятельность, проводимую Арменией в отношении этих шагов.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия коснулся важности взаимного сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии, высоко оценил деятельность посольств обеих стран.

В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления связей дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Грузией, носящих стратегический характер.

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