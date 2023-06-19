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SOCAR о попадании сточных вод во дворы жителей в Джейранбатане

SOCAR о попадании сточных вод во дворы жителей в Джейранбатане

В Джейранбатане в непосредственной близости от подземного нефтепровода проходит подземная линия бытовых сточных вод, которые в результате переполнения канализации из-за интенсивных дождей стекают во дворы жителей. Об этом Report сообщили в управлении нефтепроводов Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Было отмечено, что прибывшие на место происшествия представители различных структур, а также соответствующие службы Управления нефтепроводов провели расследование и установили, что стекание вод не связано с утечкой нефти из трубопровода.

В ведомстве отметили, что транспортировка нефти не была приостановлена, и никаких повреждений трубопровода не выявлено.

18 июня, около 22:10, на 31-ом км участка Dş-700-мм подземного нефтепровода Бёюкшор-Сумгайыт Абшеронского производственного объединения Управления нефтепроводами SOCAR в жилом массиве Джейранбатан Абшеронского района в результате сильного дождя и перегрузки канализационной системы произошло стекание бытовых сточных и ливневых вод во дворы домов.

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