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Главное Общество

Начался прием заявок журналистов посредством системы «Льготное жилье»

Начался прием заявок журналистов посредством системы "Льготное жилье"

Указом Президента Азербайджанской Республики от 08.02.2022 №1591 «О порядке предоставления ипотечного, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики» расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение льготного ипотечного кредита и приобретение со скидкой квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA).

Как сообщили в MİDA, в соответствии с изменением, к категориям граждан, имеющих право на получение жилья по льготной ставке, также добавлены члены молодых семей (семьи, образовавшиеся в результате вступления в брак лиц, не достигших возраста 35 лет, а также родитель-одиночка, не достигший 35 лет и имеющий хотя бы одного ребенка на иждивении), проработавшие по профессии журналиста не менее 5 лет и внесенные в реестр СМИ, и лица, независимо от возраста и семейного положения, проработавшие по профессии журналиста не менее 15 лет и внесенные в реестр СМИ.

В исполнение указа главы государства Государственным агентством жилищного строительства за прошедший период была проведена работа в связи с внесением необходимых изменений и усовершенствованием в электронной системе «Льготное жилье», определены документы, которые должны быть представлены лицами, соответствующими вышеуказанным категориям. Со списком документов можно ознакомиться в разделе «Кто может приобрести льготную квартиру» на сайте www.mida.gov.az

С 19.06.2023 года указанные категории лиц могут, воспользовавшись «Электронной подписью» или Asan İmza, подать заявку посредством системы «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az).

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