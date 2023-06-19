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Операция «Граница-заслон»: в ряде районов установили полицейские посты

Операция «Граница-заслон»: в ряде районов установили полицейские посты

На территории граничащих с Россией районов Азербайджана начались комплексные оперативно-поисковые и профилактические мероприятия.

Операции, по данным АПА, проводятся на основе взаимной договоренности между министрами внутренних дел двух стран.

В связи с проводимыми операциями на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов в соответствующих местах установлены полицейские посты.

Операции «Граница-заслон» продолжатся в течение недели.

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