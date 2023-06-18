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В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях

В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях

Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

«На этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести выборы в сентябре на территориях Украины, которые временно находятся под оккупацией России. Это еще одна попытка России придать легитимности ее противоправному военному контролю и преднамеренной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь», – говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующий шаг России серьезно нарушает Хартию ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а все кто причастен к организации псевдовыборов – понесут последствия своих незаконных действий.

«Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», – добавил Стано.

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