Скончались пострадавшие при взрыве газа в Шеки двое несовершеннолетних детей

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В Шеки скончались несовершеннолетние, получившие тяжелые травмы при взрыве в доме из-за утечки газа, сообщают СМИ.

Солтанлы Мухаммед Ниджат оглу (2021 г.р.) и Солтанлы Али Ниджат оглу (2020 г.р.) скончались по дороге в ожоговый центр при Медицинском Центре им. Нариманова в Баку для продолжения обследования и лечения.

Отметим, что мать несовершеннолетних – Шалала Насиб гызы Юсифова, 2000 года рождения, госпитализирована в ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова города Баку, состояние ее оценивается как тяжелое.