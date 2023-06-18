Гаджи Керимов разгромил в финале чемпионата Европы Геворгяна |
Cтарший cержант ГПС покончил с собой |
Минобороны Азербайджана опровергло армянское вранье |
В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах» |
МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» (фото, видео) |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Главное Странности

В Кремле утверждают о войне с Западом

В Кремле утверждают о войне с Западом

Россия начинала «военную операцию» против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. <…> Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков.

Он также отметил, что вмешательство НАТО осложняет конфликт на Украине, но Москве все равно добьется своих целей в ходе военной операции.

Теги:
Из этой рубрики
В Кремле утверждают о войне с Западом
Странности

В Кремле утверждают о войне с Западом

2023/06/18, 01:04
Песков "отказал" Украине в суверенитете
Странности

Песков «отказал» Украине в суверенитете

2023/06/18, 00:51
Песков оценил размеры т.н. "санитарной зоны" в Украине
Странности

Песков оценил размеры т.н. «санитарной зоны» в Украине

2023/06/18, 00:31
Эвакуации из Украины в Россию подлежат лишь раненые офицеры, рядовых лечат на месте
Странности

Эвакуации из Украины в Россию подлежат лишь раненые офицеры, рядовых лечат на месте

2023/06/18, 00:19
Песков утверждает о выполнении задачи по "демилитаризации" Украины (видео)
Странности

Песков утверждает о выполнении задачи по «демилитаризации» Украины (видео)

2023/06/17, 23:32
Российский депутат предложил Байдену подлечиться в Крыму
Странности

Российский депутат предложил Байдену подлечиться в Крыму

2023/06/17, 11:25
"Готовы к переговорам". Песков высказался о путинской фразе "хрен им"
Странности

«Готовы к переговорам». Песков высказался о путинской фразе «хрен им»

2023/06/16, 21:00
"Неонацистское отребье". Путин вновь оскорбил Зеленского
Странности

«Неонацистское отребье». Путин вновь оскорбил Зеленского

2023/06/16, 19:24
Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин
Странности

Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин

2023/06/16, 19:16