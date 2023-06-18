В Кремле утверждают о войне с Западом

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Россия начинала «военную операцию» против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. <…> Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков.

Он также отметил, что вмешательство НАТО осложняет конфликт на Украине, но Москве все равно добьется своих целей в ходе военной операции.