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Обвинения в адрес фронтмена Rammstein потрясли барабанщика группы

Обвинения в адрес фронтмена Rammstein потрясли барабанщика группы

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер глубоко потрясён обвинениями со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Шнайдера, Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива, группа и вокалист не устраивали совместных встреч с поклонниками. Однако он никогда не слышал ни о чём противозаконном на вечеринках у Тилля, всё, что знает, — «это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе».

Музыкант сообщил, что в последние годы Тилль дистанцировался, «создал свой собственный пузырь» — и это определённо печалило. Шнайдер подчеркнул, что важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с официальными вечеринками группы после шоу. Он также отметил, что Rammstein заботится о безопасности своих фанатов на встречах.

«Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь», — резюмировал Шнайдер.

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