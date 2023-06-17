Байден не станет упрощать вступление Украины в НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен упрощать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс, сообщает «РБК-Украина».

Байдена спросили, будет ли он облегчать вступление Украины в НАТО, на что американский президент коротко ответил «Нет».

А, тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение Джо Байдену, в соответствии с которым альянс заявит, то Украина добилась прогресса на пути к членству. Киеву якобы не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены.

При этом издание заявляло, что Байден якобы согласился на такое предложение.