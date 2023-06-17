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Главное Мир

Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео)

Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео)

10:26 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара в доме в Белгороде стали проблемы с электропроводкой. Он подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.

«Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было», — написал он в Telegram.

***

9:38 В Белгороде (Российская Федерация) произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме, где загорелась крыша. Огненное ЧП ночью 17 июня случилось в центре города.

Об этом сообщает губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Аналогичную информацию приводят и местные паблики.

Загоревшаяся высотка расположена в элитном жилом комплексе «Славянский» в районе Свято-Троицкого бульвара города. Часть крыши здания упала на тротуар.

По словам российского чиновника, по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше здания.

Местные власти рассказали, что жильцов ЖК эвакуировали, пожар был потушен.

Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео) Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео) Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео) Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео) Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео)

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Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео)
Мир

Сильный пожар в элитной высотке в Белгороде (обновлено, фото, видео)

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