Столтенберг намекнул на сроки поставок F-16 Украине

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Сроки поставок Украине истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Когда это произойдет, будет зависеть от продолжительности обучения, а также от нашей постоянной оценки потребностей Украины»,- сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран НАТО.

Глава блока также коснулся перспектив вступления Швеции в Североатлантический альянс и интеграции страны в НАТО.

«Прежде всего, нам следует учитывать, что Швеция является «приглашенной», то есть страна все больше интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО. Когда Швеция станет полноправным членом, разумеется, произойдет ее полная интеграция», – пояснил он.

По словам Столтенберга, состоявшиеся недавно в Анкаре заседание Постоянного совместного механизма Турции, Швеции, Финляндии и НАТО и его встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в «конструктивной атмосфере».

На вопрос о каком-либо прогрессе в отношении членства Швеции Столтенберг упомянул встречу в Анкаре и свою встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. «На встрече, конечно, не были решены все оставшиеся вопросы, но она состоялась и прошла в конструктивной атмосфере. Мы наблюдаем некоторый прогресс», – сказал генсек.

Столтенберг вновь заявил, что Швеция выполнила все условия для членства в НАТО.