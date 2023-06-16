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Президент ОАЭ отказался выступать в Петербурге вместе с Путиным

Президент ОАЭ отказался выступать в Петербурге вместе с Путиным

Главный гость Петербургского международного экономического форума, президент Объединенных Арабских Эмиратов Бен Заид Аль Нахайян, не примет участие в ключевом мероприятии ПМЭФ — пленарном заседании, где выступит президент РФ Владимир Путин.

Нахайян, возглавляющий делегацию ОАЭ, к началу заседания уже покинет Россию, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает The Moscow Times.

По его словам, принять участие в мероприятии, сидя на одной сцене с Путиным и отвечая на вопросы зала, Нахайяну не позволяет график.

Вместо президента ОАЭ на пленарном заседании к Путину присоединится президент Алжира Теббун Абдельмаджид. Что касается Нахайяна, самого высокопоставленного гостя ПМЭФ, то он проведет переговоры с Путиным тет-а-тет, сообщил Песков.

«Путин утром вместе с Нахайяном осмотрит эмиратский павильон, эмиратскую экспозицию, после чего состоятся двусторонние переговоры. Переговоры будут «один на один», но, если потребуется, будут приглашаться те министры, те руководители ведомств, которых руководители посчитают целесообразным пригласить», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Самый непредставительный за четверть века своей истории, ПМЭФ-2023 столкнулся с массовыми отказами приглашенных зарубежных лидеров, даже из стран, которые Кремль называет «дружественными». От визита в Санкт-Петербург и встречи с Путиным решили воздержаться президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и президент Уганды Йовери Мусевени.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил от отказе буквально в последний момент.

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