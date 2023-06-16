Путешественники из 14 стран посетили Шушу (фото)

127 Просмотров

16 июня обширная делегация организации MTP (Most Traveled People), одной из 4 основных международных сетей путешественников, в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур прибыла в город Шуша. В составе делегации – путешественники из США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Испании, Украины, России, Турции, Румынии, Филиппин, Австралии, ЮАР и Сент-Люсии. Иностранные путешественники ознакомились с историческими достопримечательностями и живописной природой Шуши.

Сначала путешественники посетили центральную площадь города Шуша, где находятся расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана – Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, сообщает Азертадж.

Гости были проинформированы о городе Шуша, его состоянии во время оккупации и проводимых здесь реставрационных и строительных работах. Было отмечено, что за период почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь были начаты масштабные реставрационные и строительные работы. Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше начато восстановление исторического облика города, памятников истории и культуры.

Было отмечено, что во время оккупации армяне хотели вывезти статуи Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли в Армению и переплавить их. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти статуи были выкуплены у Армении, привезены в Азербайджан и хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации эти статуи были возвращены на прежние места.

Затем путешественники ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, осмотрели родник «Хан Гызы» и крепостные стены. Была предоставлена информация об истории города Шуша и строительстве крепостных стен. Крепость, построенная карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от иностранного вмешательства и была символом непобедимости. Во время оккупации стены крепости подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации в замке были проведены строительно-реставрационные работы.

В заключение, путешественники, прибывшие на Джыдыр дюзю, наблюдали за открывающейся отсюда завораживающей панорамой.

Отметим, что группу возглавляет глава MTP, имеющий большой авторитет среди мировой туристической элиты, Шарль Велей. Поездка также имеет важное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма».