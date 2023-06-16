В Британии определили, кто был «нулевым» пациентом с ковидом

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Ведущий ученый-вирусолог из лаборатории в Ухани Бен Ху мог оказаться «нулевым» пациентом, с которого началась пандемия коронавируса, пишет британское издание The Sun.

По данным издания, Бен Ху вместе с двумя другими коллегами Пин Ю и Янь Чжу проводил рискованные тесты в Уханьском институте вирусологии. За несколько недель до того, как Китай сообщил миру о вспышке вируса, все трое заболели, и их симптомы были похожи на Covid-19.

Также, по данным таблоида, имена ученых не фигурировали в официальных китайских отчетах.