Депутат: Франция продолжает обострять ситуацию

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В эти дни министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе обсуждений в Европейском парламенте выступила с необоснованными заявлениями против Азербайджана. Высказалась по поводу открытия Азербайджаном на своей суверенной территории ППП. Это говорит о том, что в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Франция не занимает объективную позицию. Наоборот, ведет политику обострения ситуации.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Солтан Мамедов, сообщает Minval.az.