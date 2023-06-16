Депутат: На «Последнем звонке» выпускники школ слушали блатные песни

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К сожалению, мы стали свидетелями того, как в ходе «Последнего звонка» выпускники слушали блатные песни и танцевали под них. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Нагиф Хамзаев, сообщает Minval.az.

«Почему Министерство образования не уделяет внимание этому вопросу? Почему не пресекают интерес школьников к криминальному миру? А соответствующие структуры перекладывают решение этой проблемы друг на друга. Пока не поздно необходимо исправить этот недостаток во избежание еще больших проблем”, – сказал Хамзаев.

На что спикер парламента Сахиба Гафарова посоветовала собрать материалы по факту и передать минобразования.