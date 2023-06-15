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Медведев: Спокойствия пока не предвидится (видео)

Медведев: Спокойствия пока не предвидится (видео)

Спокойствия в зоне «военной операции» в Украине пока не предвидится, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством оружия.

Одной из задач встречи он назвал оценить темпы поставок средств поражения. «Тем более что спокойствия пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — сказал он.

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