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Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Швейцарии, но часть депутатов покинула зал

Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Швейцарии, но часть депутатов покинула зал

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Швейцарии и призвал депутатов разблокировать экспорт оружия в Украину.

«Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна».

Председатель верхней палаты парламента Бригитте Хеберли-Коллер заявила, что Швейцария стоит на стороне международного законодательства, согласно которому каждое государство имеет право на самооборону.

«Я желаю вам, господин Зеленский, много мужества и силы. И прежде всего крепкого мира», — сказала она.

А вот депутаты от правой Швейцарской народной партии выразили протест выступлению Зеленского — они поднялись и покинули сессионный зал.

«Мы понимаем, что украинский президент хочет сделать всё, чтобы защитить свою страну. Но мы не должны позволять давить на себя в вопросе санкций или поставок оружия», — объяснил этот поступок депутат партии Альфред Хеер.

«Украина пытается напрямую повлиять на парламент для принятия решения о поставках оружия и боеприпасов. В таком случае наш нейтралитет будет нарушен!» – заявил лидер фракции Народной партии Швейцарии Томас Эски ещё в прошлом месяце, когда было анонсировано выступление Зеленского.

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