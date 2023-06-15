Ильхам Алиев: Война закончилась, а флаги Пакистана все еще развеваются во многих частях Баку

195 Просмотров

Пакистан и Азербайджан – это страны, которые всегда стоят плечом к плечу. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает «Азертадж».

Отметив как важный фактор этих отношений, единство позиций двух народов, как и глав государств, Ильхам Алиев отметил: «Вы можете увидеть флаги Пакистана во многих частях Баку. Они были установлены здесь во время Второй Карабахской войны. И они все еще здесь, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад».